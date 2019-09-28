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В США на продажу выставили 15-тонного боевого робота 

Мир24 + ещё 4 1 час назад
В США на продажу выставили 15-тонного боевого робота
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
Компания MegaBots, известная тем, что проводит бои гигантских боевых машин, объявила о банкротстве и выставила на аукцион eBay своего мега-робота высотой почти пять метров. Об этом один из основателей MegaBots Мэтт Орлейн рассказал в своем видео на YouTube.
Торги начались с символической цены в один доллар США. В настоящее время предлагаемая за трансформера сумма уже превысила 70 тысяч долларов.
Работающий на бензиновом двигателе робот Eagle Prime по-прежнему находится в отличной форме. Он полностью функционирует, оснащен всевозможным оружием, программным обеспечением и запасными частями, хранящимися во всем транспортном контейнере.
Создание боевого робота обошлось MegaBots в 2,5 миллиона долларов, полученных в основном за счет краудфандинга. Это означает, что участник торгов, предложивший самую высокую цену, заключит весьма выгодную сделку. Однако стоит учесть, что одна только транспортировка 15-тонного Eagle Prime может составить от 4000 до 17000 долларов. Завершится аукцион 4 октября.
Ранее стало известно, что компания Boston Dynamics выпустила в продажу своего четвероногого робопса по имени SpotMini.
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Технологии , Наука и техника , eBay , США
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