В США на продажу выставили 15-тонного боевого робота

Компания MegaBots, известная тем, что проводит бои гигантских боевых машин, объявила о банкротстве и выставила на аукцион eBay своего мега-робота высотой почти пять метров. Об этом один из основателей MegaBots Мэтт Орлейн рассказал в своем видео на YouTube.

Eagle prime is on eBay. This is not a joke. https://t.co/dOpqYd7y7g— MegaBots Inc. (@MegaBots) 24 de setembro de 2019

Торги начались с символической цены в один доллар США. В настоящее время предлагаемая за трансформера сумма уже превысила 70 тысяч долларов.

Работающий на бензиновом двигателе робот Eagle Prime по-прежнему находится в отличной форме. Он полностью функционирует, оснащен всевозможным оружием, программным обеспечением и запасными частями, хранящимися во всем транспортном контейнере.

Создание боевого робота обошлось MegaBots в 2,5 миллиона долларов, полученных в основном за счет краудфандинга. Это означает, что участник торгов, предложивший самую высокую цену, заключит весьма выгодную сделку. Однако стоит учесть, что одна только транспортировка 15-тонного Eagle Prime может составить от 4000 до 17000 долларов. Завершится аукцион 4 октября.

Ранее стало известно, что компания Boston Dynamics выпустила в продажу своего четвероногого робопса по имени SpotMini.