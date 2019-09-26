Найдены три чёрные дыры в процессе слияния

Астрономы обнаружили три гигантские чёрные дыры в процессе колоссального столкновения сразу трёх галактик.

Несколько обсерваторий, в том числе рентгеновская обсерватория «Чандра» и другие космические телескопы НАСА , нашли необычную систему галактик. Известная как SDSS J084905.51 + 111447.2 (сокращённо SDSS J0849 + 1114), она расположена на расстоянии в миллиард световых лет от Земли. С помощью астрономов-любителей система была определена как система сталкивающихся галактик. Затем данные миссии НАСА показали, что система интенсивно светится в инфракрасном диапазоне, что подразумевало наличие как минимум двух чёрных дыр. Данные «Чандры» выявили рентгеновское излучение в центрах каждой галактики. Данные оптических приборов показали характерные спектральные характеристики материала, потребляемого сверхмассивными чёрными дырами.

Одна из причин, по которой трудно обнаружить сверхмассивные чёрные дыры, заключается в том, что эти объекты окутаны газом и пылью, которые блокирую большую часть их света. Изображения от Широкоугольного инфракрасного обзорного исследователя НАСА (WISE), инфракрасные спектры Большого бинокулярного телескопа и рентгеновские изображения «Чандры» обходят эту проблему, потому что инфракрасный и рентгеновский свет проникают сквозь газовые облака гораздо легче, чем оптический. Благодаря использованию всех основных обсерваторий учёные определили новый способ идентификации тройных сверхмассивных чёрных дыр. Подобные системы чёрных дыр чрезвычайно редки, хотя являются естественным следствием слияния галактик.

Фото: X-ray: NASA/CXC/George Mason Univ. /R. Pfeifle et al.