Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные добились установления телепатической связи между людьми 

Аргументы Недели 48 минут назад
Учёные научат людей телепатии
Фото: РИА Новости
Учёные добились того, что передавать мысли уже можно с точностью до 76%. Многолетние секретные разработки Илона Маска дали свои результаты.
Летом 2019 года Илон Маск собрал конференцию учёных США, на которой презентовал новое устройство. Оно держалось от публики в секрете на протяжении многих лет. Проект был показан в спешке, опасаясь того, что конкуренты в ближайшее время планировали представить аналогичный проект.
Через несколько дней после пресс-конференции в СМИ был описан процесс декодирования диалога между людьми. Точность расшифровки достигла 76%. Расшифровка возможна даже для людей, которые не могут коммуникатировать. Устройство считывает нейронную активность человека. Специальный шлем имеет встроенные электроды, которые осуществляют запись энцефалограммы. При передаче информации искусственный интеллект способен выделять правильные слова при наличии постороннего шума.
Сейчас для усовершенствования системы привлекаются биологи. Проблема работы устройства заключается в использовании механизма с низкими электропроводными свойствами. После того, как электроды будут созданы из материалов, совместимых с белками взаимодействия, точность передачи информации заметно увеличится.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Аргументы Недели: последние новости
Причиной ледникового периода была космическая пыль Причиной ледникового периода была космическая пыль Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты Ученые бьют тревогу: температура на нашей планете значительно выросла Ученые бьют тревогу: температура на нашей планете значительно выросла
Комментарии
Технологии , Наука , Илон Маск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер22
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги2
России предсказали аномальную зиму
России предсказали аномальную зиму83
Пока вы спали: Путин обратился к миру с посланием
Пока вы спали: Путин обратился к миру с посланием510
Запущена процедура отставки Трампа
Запущена процедура отставки Трампа183
Видео
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
02:05
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Шоу-бизнес
России предсказали аномальную зиму
03:36
России предсказали аномальную зиму
Погода
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
​«Просто позор»: Лавров о выходке США
00:43
​«Просто позор»: Лавров о выходке США
Политика
Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
01:00
Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
В мире Украина
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
00:27
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
Катастрофы Пожары
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение