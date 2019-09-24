Астрономы обнаружили сверхновую в галактике M77

В галактике M77 нашли необычную сверхновую

Международная группа астрономов открыла необычную сверхновую II типа в галактике Мессье 77 — с очень странной кривой блеска. Об этом ученые сообщили в статье в The Astrophysical Journal, препринт которой доступен на сайте ArXiv.org.

Сверхновые II типа являются результатом быстрого коллапса и сильного взрыва массивных звезд (с массами выше восьми солнечных). Они отличаются от других сверхновых наличием водорода в спектрах. Основываясь на форме их кривых блеска, ученые обычно делят их на типы IIL и тип IIP. Тип IIL показывает устойчивое (линейное) снижение яркости после взрыва, в то время как тип IIP характеризуется периодом более медленного снижения (плато), за которым следует нормальное затухание.

В ноябре 2018 года группа астрономов во главе с Азали Бострем из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружила новую сверхновую во время исследования DLT40, которое направлено на поиск таких звезд в соседних галактиках (менее 130 млн световых лет). Последующие наблюдения этого события позволяют предположить, что речь идет о необычной сверхновой типа IIL.

Объект SN 2018ivc был обнаружен 24 ноября 2018 года в Галактике M 77 (иначе — NGC 1068), расположенной примерно в 33 млн световых лет от Земли. Последующие наблюдения этого источника показали, что световая кривая этой сверхновой падает кусочно-линейно, часто меняя наклон. В частности, астрономы вычислили, что в течение первых 40 дней после взрыва кривая блеска изменяла наклон приблизительно каждые 10 дней, прежде чем перейти к линейному спаду.

Кроме того, было обнаружено, что в быстро меняющихся спектрах SN 2018ivc преобладают линии водорода, гелия и кальция. Ученые также выяснили, что выброс вещества после этого взрыва взаимодействует с околозвездной средой. Принимая во внимание результаты исследования, астрономы пришли к выводу, что SN 2018ivc является сверхновой типа IIL. Однако они отметили, что этот объект — не рядовая сверхновая, и представляет большой интерес для дальнейших исследований, так как причина изменений яркости остается не выясненной.