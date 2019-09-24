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Ученые из РФ и КНР отправились в крупнейшую экспедицию по изучению климата 

РИА Новости 3 часа назад
Ученые начали масштабные исследования климата
Фото: РИА Новости
Группа учёных из 19 стран, в том числе Китая и России, на днях отправилась в Арктику на немецком ледоколе "Полярная звезда" (Polarstern) с целью масштабных исследований изменений климата.
Данная научная экспедиция, которая станет крупнейшей за всю историю изучения климата человечеством, получила наименование "Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата" (The Multi-Disciplinary drifting Observatory for the study of Arctic Climate programme, MOSAiC). Вреализации проекта MOSAiC, бюджет которого составляет 140 миллионов евро, принимают участие около 600 исследователей, которые будут изучать атмосферу, экосистему и различные природные процессы. Они намерены выстроить картину того, как изменения климата влияют на арктический регион и мир в целом.
Научная база, которая разместится в центральной Арктике, будет дрейфовать в течение года. На ней по очереди будут работать различные научно-исследовательские коллективы. Смену обитателей станции обеспечат флот из четырех ледоколов России, Китая и Швеции, а также самолёты и вертолёты.
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