Ученые начали масштабные исследования климата

Ученые из РФ и КНР отправились в крупнейшую экспедицию по изучению климата

Группа учёных из 19 стран, в том числе Китая и России, на днях отправилась в Арктику на немецком ледоколе "Полярная звезда" (Polarstern) с целью масштабных исследований изменений климата.

Данная научная экспедиция, которая станет крупнейшей за всю историю изучения климата человечеством, получила наименование "Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата" (The Multi-Disciplinary drifting Observatory for the study of Arctic Climate programme, MOSAiC). Вреализации проекта MOSAiC, бюджет которого составляет 140 миллионов евро, принимают участие около 600 исследователей, которые будут изучать атмосферу, экосистему и различные природные процессы. Они намерены выстроить картину того, как изменения климата влияют на арктический регион и мир в целом.

Научная база, которая разместится в центральной Арктике, будет дрейфовать в течение года. На ней по очереди будут работать различные научно-исследовательские коллективы. Смену обитателей станции обеспечат флот из четырех ледоколов России, Китая и Швеции, а также самолёты и вертолёты.