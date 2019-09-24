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Пуск ракеты «Протон» с Байконура отложен 

RT на русском + ещё 6 53 минуты назад
Пуск «Протона-М» с Байконура отложен
Фото: КЦ Южный / ЦЭНКИ
Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур с коммерческими спутниками отложен, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».
«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», — заявили в госкорпорации.
Запуск ракеты с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 планировался на 30 сентября.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6» на базе планируемой к разработке ракеты «Союз-5». По предварительным данным, начало лётных испытаний запланировано на 2025 год.
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Технологии , Наука и техника , Eutelsat , Роскосмос , РИА Новости , Байконур
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