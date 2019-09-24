Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые России и США создали лазер, способный защитить Землю от астероидов 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Самарские учёные создали лазер против астероидов
Фото: © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / pio3
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева совместно с коллегами из филиала Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали экспериментальную лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет строить лазеры для защиты Земли от астероидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета.
"На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применений в промышленности", — говорится в сообщении.
Лазер, созданный в Самарском университете, основан на концепции, предложенной профессором химии университета Эмори Майклом Хэвеном. В нем для накачки используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере атомы инертных газов (неона, аргона, криптона, ксенона) переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного. В такой газовой среде формируется гораздо более мощный и качественный лучевой поток, чем в существующих полупроводниковых лазерах.
"Предложенное сочетание технологий позволяет создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме того, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки — в отличие от лазеров на парах щелочных металлов", — рассказал Хэвен.
Попытка достичь предела
Как отметил в свою очередь ведущий научный сотрудник лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета Павел Михеев, созданную установку ученые будут использовать для поиска оптимального способа получения метастабильных атомов инертных газов и эффективных режимов лазерной генерации.
"Сейчас, когда мы создали собственно установку, мы будем экспериментально изучать физические принципы построения такой системы — как проводить оптическую накачку, как мощность разряда влияет на концентрацию метастабильных атомов аргона, как зависит концентрация метастабильных атомов инертных газов от давления смеси", — сказал он.
Кроме того, по словам Михеева, благодаря тому, что излучение лазеров такого типа практически не поглощается в атмосфере, их можно использовать для связи на дальнем расстоянии или даже передачи энергии.
Отмечается, что самарские ученые работают над лазером с оптической накачкой на метастабильных атомах инертных газов с 2012 года. В 2019 году первый запуск экспериментальной установки подтвердил их расчеты. Лазер в Самаре — пятый по счету прибор такого типа на всей Земле. Еще четыре находятся в разных научных центрах в США. По словам Хэвена, в дальнейшем в планах ученых создание более мощного лазера на аналогичных принципах. Разработчики также постараются понять, какой предельной мощности можно достичь, используя схему с инертными газами.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию Молодежь Запада требует перестать кормить Россию Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление Бывший муж Заворотнюк сделал важное заявление Командир севшего в поле А321 не будет переезжать в подаренную квартиру Командир севшего в поле А321 не будет переезжать в подаренную квартиру
Комментарии
Технологии , Наука и техника , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко встала на защиту Украины
Тимошенко встала на защиту Украины39
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой65
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции2
С горящей плавбазы в РФ эвакуировали сотни людей
С горящей плавбазы в РФ эвакуировали сотни людей14
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети1
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение