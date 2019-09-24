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Ученые рассказали о привязанности котят к хозяевам 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Кошки оказались привязаны к людям, как и собаки
Фото: РИА Новости
Ученые установили, что кошки привязываются к хозяевам так же, как и собаки, сообщает Current Biology.
Согласно результатам исследования, 64% котят формируют устойчивую привязанность к человеку, с которым живут, и сохраняют это чувство, когда вырастают.
Ученые пришли к выводу, что кошки способны формировать социальные связи не меньше, чем собаки. Сообщается, что кошки способны в равной с собаками степени привязываться к человеку, который о них заботится.
Большинство кошек формируют прочную привязанность к хозяину и в незнакомой обстановке обращаются к нему в поисках безопасности, — говорится в результатах исследования.
Отмечается, что такое явление служит примером адаптации кошек к жизни с людьми.
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Технологии , Наука
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