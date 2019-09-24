Ракету «Союз-ФГ» окропили святой водой

Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур , по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.

Это будет последний пуск данной ракеты в истории.

Церемонию провел настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий (Бычков).

"Спасибо, что вы пришли сюда вместе с нами помолиться о благословении Господнем космического аппарата и космонавтов. Хочу от всей души вас всех поблагодарить и пожелать милости Божьей, чтобы она пребывала со всеми вами, и Господь хранил вас всех на многая и благая лета", — сказал он журналистам по итогам чина освящения, окропляя корреспондентов святой водой.

Пилотируемый пуск состоится 25 сентября в 16.58 мск. Стыковка корабля с МКС, по плану, пройдет в тот же день в 22.45.

На борту "Союза МС-15" стартуют россиянин Олег Скрипочка , американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Помимо этого, предстоящий старт интересен тем, что это последний полет ракеты "Союз-ФГ" и последний пуск с "Гагаринского старта" перед закрытием его на модернизацию. Ракеты "Союз-ФГ", в которых используются украинские комплектующие, со следующего года заменят изготовленные полностью из российских компонентов "Союзы-2.1а".