Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые расширили математическую модель для предсказания свойств наноматериалов 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Омские ученые расширили математическую модель для предсказания свойств наноматериалов
Фото: Газета.Ru
Омские ученые усовершенствовали один из математических подходов для моделирования, расширив возможности подбора параметров для наноматериалов. Со статьей можно ознакомиться в журнале Physical Review E. Работа поддержана Президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда.
Самоструктурирующиеся адсорбционные монослои (САМ) — это способ получения наноматериалов с уникальными свойствами. САМ представляют собой молекулы, осевшие одним слоем на определенную подложку. В зависимости от типа поверхности и температуры, молекулы выстраиваются по-разному, и, варьируя условия, можно задавать параметры получаемого наноматериала. Свойства последнего сильно зависят от влияния частиц друг на друга. Стандартный расчет физико-химических параметров системы становится невозможным из-за гигантского объема необходимых вычислений, учитывающих все взаимодействия. Однако существует несколько математических подходов, уменьшающих требования к вычислительным ресурсам. Метод ренормализации тензорных сетей является одним из самых новых и ранее не применялся для исследования столь сложных систем. Тензор представляет собой многомерную таблицу параметров, задающую свойства системы. Их набор позволяет описывать изменения, происходящие, например, при понижении температуры. Многократное свертывание таблицы параметров в методе ренормализации — это математическая процедура, позволяющая уменьшить объем обрабатываемых данных, сохраняя имеющуюся информацию. По сути, несколько тензоров "схлопываются" в один по определенным законам.
Классические методы хорошо работают при изучении молекул только на квадратной решетке. Исследование омских ученых позволило расширить применимость появившегося сравнительно недавно метода ренормализации на более сложные системы с другими типами поверхности. Они подсчитали параметры самоструктурирующегося адсорбционного монослоя с помощью метода представления нескольких соседних атомов в качестве одной большой частицы. Такой способ позволяет достаточно точно предсказывать поведение системы, но только при небольших изменениях внешних параметров. На основе полученных данных исследователи подобрали поправки, позволяющие добиться высокой точности для системы с треугольной решеткой, характерной для поверхности золота, платины, меди или цинка. Следующим этапом исследования стало доказательство эффективности метода при различных размерах молекул, осевших на подложке. Физико-химические свойства системы с молекулами размером от a до 2v3a, где a — сторона треугольника, вычисляли методом ренормализации тензорных сетей и методом объединения соседних атомов. Полученные значения показали, что предложенные поправки позволяют достаточно точно моделировать системы с молекулами разных размеров.
"Первоначально метод использовался только для изучения простейших систем, преимущественно квантовых. Мы предложили небольшие модификации, которые позволили применить его к адсорбционным системам. Это позволит лучше понять процессы, происходящие на поверхности твердого тела и в перспективе сэкономить время и деньги экспериментаторов, разрабатывающих новые наноматериалы. Одним из направлений наших исследований станет дальнейшее расширение возможностей метода и изучение вопроса, что произойдет в более сложных системах с другой геометрией поверхности и молекулами большего размера. Есть предположение, что с предельно большими молекулами вне зависимости от геометрии поверхности все модели начнут вести себя одинаково. То есть система перейдет из решеточной в хорошо изученную непрерывную", — рассказывает Сергей Акименко, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и старший научный сотрудник научно-образовательного ресурсного центра "Химическая технология и новые материалы" Омского государственного технического университета.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Газета.Ru: последние новости
"Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на Марсе "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на Марсе Российские ученые создали мощный катализатор для получения кремния Российские ученые создали мощный катализатор для получения кремния Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения6
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей
Трагедия в Бодруме: очевидец указал на ошибки врачей6
Задержан убийца сотрудников спецсвязи
Задержан убийца сотрудников спецсвязи5
У россиян конфискуют украинские сельхозземли
У россиян конфискуют украинские сельхозземли251
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии105
Новости партнеров
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение