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Генетики воссоздали облик денисовского человека 

Российская Газета 1 час назад
Генетики воссоздали облик древнего подвида человека
Фото: РИА Новости
Исследователи из Еврейского университета Иерусалима реконструировали облик денисовской женщины, использовав впервые полученные данные анализа ДНК этого вымершего подвида человека.
Исследование опубликовано в журнале Cell, а коротко о нем рассказывает Phys.org. До сих пор о том, как выглядел денисовский человек, который жил одновременно с неандертальцами и современными людьми порядка 100 тысяч лет назад, можно было только догадываться.
Вся мировая коллекция останков денисовцев включает в себя мизинец, три зуба и нижнюю челюсть. Однако этого ученым хватило, чтобы впервые воссоздать облик денисовского человека.
Реконструировать внешность и скелетную анатомию помогли генетики. Они извлекли ДНК из фаланг мизинца, найденного, кстати, в алтайской пещере. Кроме того, исследователи провели генетический анализ двух неандертальцев, пяти древних людей, 55 наших современников и пяти шимпанзе.
Оказалось, что денисовцы во многом напоминали неандертальцев, в некоторых чертах походили на нас, а в других чертах были уникальны. Всего исследователи выявили 56 анатомических особенностей, по которым денисовцы отличались от современных людей и неандертальцев. Из них 34 особенности были найдены в строении черепа.
Он был шире, чем у современных людей и неандертальцев. Вероятно, у денисовцев также была более длинная зубная дуга. При этом у денисовцев, как и у неандертальцев, было удлиненное лицо и широкий таз.
Используя данные генетического анализа, ученым впервые удалось воссоздать облик денисовского человека. Оказалось, что мизинец принадлежал молодой женщине.
Кстати, пока генетики работали над своей статьей, вышло еще одно исследование. Оно было посвящено изучению фрагмента нижней челюсти денисовца, найденного в Китае. В нем давалось детальное описание этой кости.
Примечательно, что результаты обоих исследований совпали — воссозданная генетиками челюсть полностью соответствует описанию в параллельном исследовании.
Впрочем, ученые отмечают, что не могут быть на 100 процентов уверены, что денисовский человек выглядел именно так. Материала для анализа оказалось мало. Но все равно сделан настоящий прорыв в сфере изучения этого подвида человека.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Иерусалим
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