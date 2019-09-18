Ученые вернулись к «феномену Кальман» — мировому рекорду долголетия

Ученые из Женевской университетской клиники ( Швейцария ) вместе с французскими коллегами, предоставив «исторические и эпидемиологические свидетельства долголетия» Жанны Кальман , доказывают, таким образом, что она действительно умерла в возрасте 122 лет и 156 дней, сообщает NZZ.

Спустя двадцать с лишним лет после смерти старейшей долгожительницы на Земле ученые были вынуждены провести новое историко-демографическое исследование в связи с заявлением своих российских коллег, в частности математика Николая Зака, которые в 2018 году поставили под сомнение факт ее долголетия.

Российские ученые выдвинули гипотезу о мошенничестве, предоставив несколько доказательств подлога. По их утверждению, Жанна Кальман умерла в далеком 1934 году, а ее дочь Ивонн стала выдавать себя за мать, чтобы не платить налог на имущество, и, таким образом, прожила до 99 лет под чужим именем. Ивонн официально умерла в 1934 году от туберкулеза.

Кроме того, случай Жанны Кальман выбивается из общей статистики, по мнению российских ученых, и достичь 122-летнего возраста статистически невозможно.

Франко-швейцарская команда ученых в ответ на математическую модель Зака разработала свою вероятностную математическую модель, основанную на демографических данных. О результатах своего исследования они сообщили в статье, опубликованной на днях в Journal of Gerontology.

В исследовании также участвовал Жан-Мари Робин из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции (Inserm) и Высшей школы практических исследований. Еще в 1998 году он представил исторические свидетельства долгожительства Кальман — он исследовал ее случай и написал несколько работ, неоднократно встречался с ней перед ее смертью, чтобы подтвердить статус старейшего человека на Земле. «Теория заговора российских ученых ставит под сомнение мою работу», — цитирует NZZ Робина.

В ходе нового исследования ученые проанализировали исторические и демографические данные с нуля. Команда во главе с Франсуа Германом из Женевского университета детально изучила математическую гипотезу Николая Зака.

Чтобы ответить на вопрос, можно ли дожить до 122 лет, коллеги Германа разработали математическую модель, основанную на демографических данных. Они проанализировали продолжительность жизни людей, родившихся во Франции в 1875 году, в год рождения Кальман. А также — родившихся в 1903 году: из них никого не осталось в живых. На основании этих данных исследователи рассчитали вероятность того, сколько человек может дожить до возраста 100, 101, 102 года и так далее.

Эта вероятность была использована для расчета максимального долголетия и составила от 119 до 123 лет. Герман резюмировал: примерно один из 10 миллионов человек может дожить до 123 лет. Да, вероятность чрезвычайно мала, но все-таки статистически возможна.

На момент смерти Кальман следующий долгожитель был моложе ее на десять лет. Однако с тех пор одному долгожителю исполнилось 119 лет, а пяти другим — 117 лет. «Разрыв становится все меньше, — говорит Герман. — Кальман просто опередила свое время».

Кроме того, ученые предоставили несколько официальных документов из разных периодов жизни Кальман, которые подтверждают личность француженки. Исследователи также пишут, что уважаемая семья Кальман была слишком известна в местечке Арль, чтобы дочь могла выдать себя за мать.

По словам Робина, дожить до такого преклонного возраста Жанне Кальман помогло удачное стечение обстоятельств, а именно: хорошая наследственность (многие ее предки, в том числе и брат, были долгожителями), благополучная среда и …просто удача.

Однако поскольку внук Кальман погиб в автокатастрофе молодым и не оставил после себя потомства, дальнейшее изучение феномена долголетия этой семьи невозможно.