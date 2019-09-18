Роскосмос назвал стоимость новой многоразовой ракеты

Новая многоразовая ракета-носитель с работающим на метане двигателем будет стоить около 900 млн рублей, что примерно на треть дешевле ракеты «Союз-2.1б».

Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

В презентации было указано, что стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.

Также дешевле будет и стоимость пуска новой ракеты — 40,5 млн долларов. Запуск «Союза-2.1б» оценивается в 45 млн долларов.

При этом новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9 тонн, на геопереходную — 2,2 тонны, а у «Союза-2.1б» эти показатели составляют 8,2 и 2 тонны соответственно.