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Роскосмос назвал стоимость новой многоразовой ракеты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Роскосмос назвал стоимость новой многоразовой ракеты
Фото: РИА Новости
Новая многоразовая ракета-носитель с работающим на метане двигателем будет стоить около 900 млн рублей, что примерно на треть дешевле ракеты «Союз-2.1б».
Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».
В презентации было указано, что стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.
Также дешевле будет и стоимость пуска новой ракеты — 40,5 млн долларов. Запуск «Союза-2.1б» оценивается в 45 млн долларов.
При этом новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9 тонн, на геопереходную — 2,2 тонны, а у «Союза-2.1б» эти показатели составляют 8,2 и 2 тонны соответственно.
Ранее главный конструктор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Петр Левочкин сообщил, что метановые компоненты ракетного топлива уже испытали в России на ракетных двигателях.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , НПО "Энергомаш"
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