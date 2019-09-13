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NASA отправит к МКС робота-андроида 

News.ru 1 час назад
NASA отправит к МКС робота-андроида
Фото: Wikimedia
Робот-андроид Robonaut 2 до конца 2019 года будет направлен к Международной космической станции. Об этом заявил представитель NASA Джошуа Финч.
Согласно графику, Robonaut 2 должен вернуться на Международную космическую станцию не раньше чем в конце 2019 года, — цитирует его РИА Новости.
В настоящее время антропоморфный робот проходит подготовку к полёту. По предварительным данным, до конца сентября ему предстоят наземные испытания и предполётные тренировки.
Ранее News.ru писал, что российские разработчики приступят к сборке нового робота «Теледроид» для работы в открытом космосе в 2020 году. Его предварительный облик уже определён. В данный момент идёт размещение всех элементов и систем устройства. Чтобы «Теледроид» мог выполнить свою миссию, на орбиту надо будет вывести и пристыковать к МКС научно-энергетический и узловой модули.
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Технологии , Наука и техника , NASA , РИА Новости
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