Китай успешно запустил три спутника

Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».

Сообщается, что запуск был осуществлён в 11:26 по местному времени (06:26 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

По данным агентства, аппарат ZY-1 02D будет применяться специалистами для изучения природных ресурсов, экологического мониторинга, предупреждения стихийных бедствий, охраны окружающей среды.

Ранее Россия предложила Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.