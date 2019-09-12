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Китай успешно запустил три спутника 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Китай успешно запустил три спутника
Фото: NASA
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
Сообщается, что запуск был осуществлён в 11:26 по местному времени (06:26 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.
По данным агентства, аппарат ZY-1 02D будет применяться специалистами для изучения природных ресурсов, экологического мониторинга, предупреждения стихийных бедствий, охраны окружающей среды.
Ранее Россия предложила Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Синьхуа , Китай
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