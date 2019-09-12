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На «лучшей для жизни» планете впервые обнаружили воду 

Lenta.ru + ещё 15 3 часа назад
На «лучшей для жизни» планете впервые обнаружили воду
Фото: AP
На планете K2-18b, которая находится в благоприятной для жизни зоне, ученые впервые обнаружили воду. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Астроном Ангелос Циарас заявил, что на планете благоприятная температура для образования жидкой воды. Совместно с группой ученых он выяснил, что там есть атмосфера, которая содержит молекулы водяного пара, водорода и гелия. Циарас утверждает, что теперь возникает вопрос об уникальности Земли. Ученый сообщил, что K2-18b — «лучший кандидат на обитаемость, который у нас сейчас есть».
Еще один ученый Бьорн Беннеке также проводил исследования со своей командой. Они наблюдали за небесным телом с помощью телескопа Хаббл. Ученым удалось обнаружить, что область, в которой сгущаются облака, может иметь правильное давление и температуру для образования жидкой воды. Это означает, что на планете может идти проливной дождь. Беннеке утверждает, что это один из самых захватывающих выводов исследования.
Экзопланета (планета, находящаяся за пределами нашей Солнечной системы — прим. «Ленты.ру») K2-18b была обнаружена в 2015 году. Она вращается вокруг тусклого красного карлика на расстоянии около 110 световых лет. Пригодная для жизни планета примерно в 2,5 раза больше радиуса Земли и в восемь раз больше ее массы.
Ученые утверждают, что в течение десяти лет смогут точно узнать, есть ли жизнь на этой планете. Они проследят, есть ли в ее атмосфере газы, которые могут производить живые организмы.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Lenta.ru
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