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Для вертолета Ка-226Т создадут российский двигатель 

ТК «Звезда» 1 час назад
Для вертолета Ка-226Т создадут российский двигатель
Фото: ТК «Звезда»
Российский двигатель придет на смену французского Safran.
Объединенная двигателестроительная корпорация создает двигатель ВК-650В, которым планируется заменить французскую силовую установку на вертолете Ка-226Т.
«Эта силовая установка имеет взлетную мощность 650 л.с., а также на различных режимах выдает от 400 до 750 л.с. Она предназначена для вертолета Ка-226Т. Для серийного производства ВК-650В будут использоваться детали и сборочные единицы только российского производства», — говорится в сообщении пресс-службы ОДК.
По заявлению ОДК, через четыре года пройдет сертификация двигателя, а до конца текущего года планируется выпустить конструкторскую документацию.
При этом в ОДК допустили, что на базе ВК-650В в будущем может быть создана семейство силовых установок мощностью от 500 до 700 л.с.
Отметим, что двигателем иностранного производства оснащается также вертолет Ка-62, представленный на МАКС-2019.
Кроме того, вертолет легкого класса VRT-500, презентация которого прошла на выставке Helirussia в прошлом году также получит иностранную силовую установку. Так, конструкторское бюро «ВР-Технологии» в 2017 году заявляли, что выбор стоит между изделиями Safran Helicopter Engines и Pratt & Whitney Canada.
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Комментарии
Технологии , Наука и техника , Pratt & Whitney , Объединенная двигателестроительная корпорация , Авиационно-космический салон МАКС
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