Для вертолета Ка-226Т создадут российский двигатель

Российский двигатель придет на смену французского Safran.

Объединенная двигателестроительная корпорация создает двигатель ВК-650В, которым планируется заменить французскую силовую установку на вертолете Ка-226Т.

«Эта силовая установка имеет взлетную мощность 650 л.с., а также на различных режимах выдает от 400 до 750 л.с. Она предназначена для вертолета Ка-226Т. Для серийного производства ВК-650В будут использоваться детали и сборочные единицы только российского производства», — говорится в сообщении пресс-службы ОДК.

По заявлению ОДК, через четыре года пройдет сертификация двигателя, а до конца текущего года планируется выпустить конструкторскую документацию.

При этом в ОДК допустили, что на базе ВК-650В в будущем может быть создана семейство силовых установок мощностью от 500 до 700 л.с.

Отметим, что двигателем иностранного производства оснащается также вертолет Ка-62, представленный на МАКС-2019