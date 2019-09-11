Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спектр-РГ» открыл новый рентгеновский источник 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
«Спектр-РГ» открыл новый рентгеновский источник
Фото: MPE
Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ», открыла новый рентгеновский источник в галактике Млечный Путь, сообщили в Роскосмосе.
«После продолжительного периода калибровок российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» приступил к выполнению ранней научной программы. В первом сканирующем наблюдении балджа (центрального «утолщения») галактики Млечный Путь удалось обнаружить новый рентгеновский источник SRGA J174956-34086 (SRGA — источник обсерватории SRG, открытый телескопом ART-XC)», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Там добавили, что на всем небе известно около миллиона рентгеновских источников, причем лишь ококло сотни из них имеют собственные имена, а все остальные называются в честь обсерватории, которая первой открыла этот источник.
Напомним, 14 августа необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Федора» решили больше не отправлять в космос «Федора» решили больше не отправлять в космос Американский эксперт оценил значение робота «Федора» Американский эксперт оценил значение робота «Федора» Роскосмос объявил тендер на разработку новых двигателей на 525 млн рублей Роскосмос объявил тендер на разработку новых двигателей на 525 млн рублей
Комментарии
Технологии , Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпионский скандал: что знал Смоленков
Шпионский скандал: что знал Смоленков48
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам34
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным43
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией255
Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР
Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР57
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение