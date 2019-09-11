«Спектр-РГ» открыл новый рентгеновский источник

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ», открыла новый рентгеновский источник в галактике Млечный Путь, сообщили в Роскосмосе.

«После продолжительного периода калибровок российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» приступил к выполнению ранней научной программы. В первом сканирующем наблюдении балджа (центрального «утолщения») галактики Млечный Путь удалось обнаружить новый рентгеновский источник SRGA J174956-34086 (SRGA — источник обсерватории SRG, открытый телескопом ART-XC)», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Там добавили, что на всем небе известно около миллиона рентгеновских источников, причем лишь ококло сотни из них имеют собственные имена, а все остальные называются в честь обсерватории, которая первой открыла этот источник.

Напомним, 14 августа необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».