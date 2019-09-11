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Робота FEDOR больше не отправят в космос 

RT на русском 31 минуту назад
Робота FEDOR больше не отправят в космос
Фото: РИА Новости / КЦ «Южный»/ ЦЭНКИ
Андроид FEDOR, который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Его заменит другой робот, проектирование которого уже ведётся.
Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Нет, не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал он.
Следующий робот-космонавт должен будет выйти в открытый космос, отмечает агентство.
Робот FEDOR был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС.
7 сентября корабль «Союз МС-14» с роботом на борту произвёл успешную посадку в Казахстане.
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Технологии , Наука и техника , РИА Новости
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