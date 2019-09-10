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Американский эксперт оценил значение робота «Федора» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В США оценили робота «Федора»
Фото: РИА Новости
Люди никогда не смогут создать робота, аналогичного человеку, но такие разработки, как российский робот «Федор», необходимы, заявил специалист по робототехнике, доцент Северо-Восточного университета США Таскин Падир.
«По моему мнению, мы никогда не будем способны создать робота, который будет обладать всеми возможностями человеческого тела. Это сложная задача, системы слишком сложны, говорим ли мы о роботах НАСА, Японии или том же «Федоре». Эти системы очень ограничены на сегодня. Так что это оправдывает исследования, которые мы ведем для усовершенствования их возможностей», — цитирует РИА «Новости» Падира.
По его словам, «Федор» — достаточно функциональная машина.
«Как я видел, у него хорошо сделаны руки с множественными соединениями. Это тоже большой вызов для робототехники вообще. Так что из того, что я видел, могу сказать, что конструкция хорошая и что разработчики отлично поработали при создании этого человекоподобного робота», — сказал он.
Падир отметил, что от него не ускользнуло и наличие конструкции, которая призвана не допускать падения робота, при этом «Федором» управляли вручную, так что его способности к автономной работе продемонстрированы не были и говорить о них сложно.
Доставку роботов на МКС Падир считает оправданной в рамках экспериментов. По его словам, разработчики учатся управлять ими дистанционно и получают новую информацию об особенностях такой работы с механизмами.
Напомним, в субботу в Роскосмосе сообщили, что спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту совершил посадку в казахстанской степи.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , NASA , РИА Новости , США , Япония
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