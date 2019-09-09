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Раскрыта многолетняя загадка возникновения жизни 

Lenta.ru 48 минут назад
Раскрыта многолетняя загадка возникновения жизни
Фото: NASA / Reuters
Американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли раскрыли механизм возникновения в космосе органических веществ, которые стали основой для белков и нуклеиновых кислот, необходимых для существования жизни. Оказалось, что сложные углеродные соединения, называемые полиароматическими углеводородами (ПАУ), способны образовываться при объединении простых молекул. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
В ходе эксперимента специалисты смоделировали условия, при которых в околозведной среде происходит химическое взаимодействие между двумя углеводородными радикалами — метилом (CH3•) и 1-инденилом (C9H7•). При этом реакция протекала при температуре 1150 градусов Цельсия. Результаты анализа с помощью масс-спектрометра показали, что образуется нафталин с химической формулой С10Н8, содержащий два бензольных кольца.
Химическая реакция, которая приводит к появлению нафталина, относится к новому классу, называемому радикал-радикальными реакциями. Ее особенностью является превращение пятичленного кольца в составе 1-инденила в шестичленное углеродное кольцо с высокой реакционной способностью. Получившееся соединение служит основой для более сложных полиароматических углеводородов, чье образование также происходит при высокотемпературных условиях. В конечном итоге, в межзвездной среде формируется сажа и углеродистые гранулы, которые встречаются в метеоритах, таких как углистые хондриты.
Хотя давно было известно, что около 20 процентов углерода в космосе встречается в виде полиароматических углеводородов, ученые до сих пор не знали, какие именно процессы приводят к их образованию. В предыдущих работах предлагался механизм последовательного присоединения бензольных колец, однако он оказался слишком медленным и неэффективным для крупных ПАУ. Поскольку полиароматические углеводороды быстро разрушаются при воздействии космическими лучами, световой радиацией и ударными волнами, становится сложно объяснить, почему межзведная среда богата ПАУ. Радикал-радикальный механизм помогает решить эту проблему.
Ранее сообщалось, что ученые Тюбингенского университета в Германии и Нантского университета во Франции выяснили, что важную роль в появлении жизни на Земле сыграли метеориты, которые прилетели из отдаленных мест Солнечной системы.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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