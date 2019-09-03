Цифровизации придется подождать: 5G тормозит в России

Состояние современной связи 5G оказалось на паузе

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, почему государство решило не передавать частоты мобильным операторам для внедрения технологии 5G. В интервью «Ведомостям» Борисов отметил, что выделение частот возможно только временно и в отдельных крупных городах.

По словам Борисова, расчистка частот для связи нового поколения — вопрос чрезвычайно рискованный. Сегодня в том диапазоне, на который претендуют операторы (а это 3,4-3,8 гигагерца) работает вся спутниковая связь страны — считай, военные. И если высвобождать их для гражданского пользования, придется менять всю спутниковую группировку и все приемопередающие устройства. Это просто невозможно сделать, отмечает независимый эксперт Владимир Вершинский:

«Действительно, если говорить про нашу спутниковую группировку, ее переносить в другой диапазон просто нереально, вот просто нереально. И, если говорить про локальные сети российские, они будут работать, не важно, это будет 4,8 гигагерца, 3,8 гигагерца, это не суть важно. Но если говорить про международную кооперацию, то здесь будут, конечно, большие проблемы. Но, с другой стороны, не настолько наше правительство недалекое, чтобы пустить на самотек и сказать, нет, вот, мы не можем ничего сделать, поэтому давайте закроем эту тему вообще, в принципе. Значит будут какие-то искаться выходы».

Борисов отмечает, что тормозить развитие сетей тоже неправильно. Поэтому операторам предложат отдельные полоски нужных им частот, но временно. И компаниям «большой четверки» скорее всего придется развивать 5G на другой частоте — 4,4-4,9 гигагерца. Операторы комментарии не дают, однако причины недовольства известны.

Во-первых, предложенные частоты используют для авиасообщения — уже это ограничивает их потенциал. Во-вторых, в таком диапазоне смогут работать только смартфоны на территории России. Значит, иностранцы у нас и россияне за рубежом связью 5G воспользоваться не смогут.

Да и массово доступных технологий тоже пока нет. Однако, как отметил вице-премьер Борисов, развертывать технологию Россия будет в партнерстве с китайской Huawei. Но если это и преимущество, то условное отмечает генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

«Мы должны понимать, что сотрудничество с Huawei, по большому счету, продвигает только возможности Huawei, и позволяет зарабатывать этой компании. Мы же в данном случае никакие технологические свои проекты не решаем и не становимся индустриально развитой державой. Просто делаем производство с бирками вместо Made in China — Made in Russia. И вот это — большая проблема. Вполне вероятно, через какой-то промежуток времени, это будет, скажем так, оборудование, которое можно будет использовать в нескольких частотных диапазонах, как и смартфоны — тоже могут работать не в одном, а в нескольких. Но все это затянет процесс развертывания сетей пятого поколения. Если еще два года назад мы слышали от Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что у нас запустятся сети в 2020 году, то сейчас речь будет идти только о 2023 годе, скорее всего».

При действующей технологи 4G скорость передачи данных не превышает 150 мегабитов в секунду, в то время как 5G способна давать скорость до 1 гигабита. Это сильно повысило бы качество мобильной связи и мобильного интернета в стране. Но пока цифровизации придется подождать.