Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай покажет на МАКС зенитный лазерный комплекс и ударный беспилотник 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press
Свои новейшие разработки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 покажут свыше 20 китайских компаний.
По некоторым данным, страна представит зенитный лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30, разработанный Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC). Его мощность составляет 30 кВт.
В свою очередь, Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) продемонстрирует ударный беспилотник Wing Loong-2, а также ракетное вооружение.
Также на стенде КНР посетителям покажут модели российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 и самолёта амфибии AG600, передаёт Global Times.
Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта России полностью обеспечит проезд до МАКС, который пройдёт в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Ожидается, что мероприятие посетят представители тысячи предприятий и организаций из более чем 30 стран. В дни проведения авиасалона количество поездов, которые проследуют в городской округ Жуковский, увеличено с 86 до 152. Кроме того, будет пущено 174 бесплатных автобуса, следующих до муниципалитета. Для гостей, прибывающих на личном автомобиле, организуют две специальные парковки на 19,5 тысячи мест.
News.ru: последние новости
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт Корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» вовремя не состыковался с МКС Европейское космическое агентство откажется от российских кораблей «Союз»
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Авиационно-космический салон МАКС , Минтранс РФ , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийства и насилие: как погибали в «Иловайском котле»92
Санкции против «Северного потока-2» ударят по США57
«Преемница» Пугачевой рассказала об уговорах Крутого42
Юлиан экстренно госпитализирован3
Захарова раскритиковала G7131
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
ЧП в Северодвинске: Россия объяснила взрыв
Армия Войска
01:50
Захарова раскритиковала G7
Политика
00:46
Со второй попытки: «Союз» пристыковался к МКС
Наука и техника
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть