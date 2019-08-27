Китай покажет на МАКС зенитный лазерный комплекс и ударный беспилотник

По некоторым данным, страна представит зенитный лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30, разработанный Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC). Его мощность составляет 30 кВт.

В свою очередь, Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) продемонстрирует ударный беспилотник Wing Loong-2, а также ракетное вооружение.

Также на стенде КНР посетителям покажут модели российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 и самолёта амфибии AG600, передаёт Global Times.