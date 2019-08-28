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Российский МС-21 вызвал ажиотаж на МАКС-2019 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Российский МС-21 вызвал ажиотаж на МАКС-2019
Фото: UAC, globallookpress
Первым покупателем МС-21 может стать российская авиакомпания «Аэрофлот».
Пассажирский самолет нового поколения МС-21 вызвал огромный ажиотаж на МАКС-2019. Серийный выпуск этого воздушного судна собираются начать уже через два года.
Сейчас построено четыре таких лайнера, а следующий — пятый — оснастят уже российским двигателем. Его летные испытания начнутся в 2020 году, после чего планируется получить сертификат.
Предположительно, первым покупателем МС-21 станет компания «Аэрофлот».
«Весь рынок России сегодня обеспечивается за счет Boeing и Airbus. МС-21 — их прямой конкурент, который врывается в рынок. И конечно же мы исходили из того, что должны быть наши российские компании, которые должны начать эксплуатацию этого самолета», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Российский авиалайнер с двухклассной компоновкой вмещает 163 пассажира. Расстояние между креслами позволит чувствовать себя комфортно во время полета даже человеку с высоким ростом. Воздушное судно полностью готово покорить современный рынок авиации.
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Комментарии
Технологии , Наука и техника , Денис Мантуров , Boeing , Аэрофлот , Авиационно-космический салон МАКС
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