Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт

России создадут новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек на замену устаревшему Ан-2 «Кукурузнику». Об этом сообщили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что новый самолёт создаётся для повышения транспортной доступности отдалённых регионов страны. Кроме того, он должен поспособствовать развитию местных воздушных линий, поясняет РИА Новости.

Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолёт «Байкал», разработанный на базе «Кукрузника». Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе