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Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Anton Mukhametchin/Global Look Press
В России создадут новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек на замену устаревшему Ан-2 «Кукурузнику». Об этом сообщили в Минпромторге.
В ведомстве отметили, что новый самолёт создаётся для повышения транспортной доступности отдалённых регионов страны. Кроме того, он должен поспособствовать развитию местных воздушных линий, поясняет РИА Новости.
Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолёт «Байкал», разработанный на базе «Кукрузника». Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
Как ранее писал News.ru, на Иркутском авиазаводе завершилась постройка третьего опытного самолёта МС-21-300. Воздушное судно передано на лётные испытания.
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Технологии , Наука и техника , Иркутский авиазавод , Улан-Удэнский авиационный завод , РИА Новости
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