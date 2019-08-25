В России создадут новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек на замену устаревшему Ан-2 «Кукурузнику». Об этом сообщили в Минпромторге.
В ведомстве отметили, что новый самолёт создаётся для повышения транспортной доступности отдалённых регионов страны. Кроме того, он должен поспособствовать развитию местных воздушных линий, поясняет РИА Новости.
Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолёт «Байкал», разработанный на базе «Кукрузника». Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
Как ранее писал News.ru, на Иркутском авиазаводе завершилась постройка третьего опытного самолёта МС-21-300. Воздушное судно передано на лётные испытания.