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В США заявили, что угроза со стороны России и Китая в космосе «неуклонно растет» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Space and Missile Systems Center/Dod
Угроза со стороны России и Китая в отношении космических систем США и их союзников продолжает "неуклонно расти". С таким утверждением выступил во вторник исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр.
"Все знают, что у США и наших союзников есть жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные. Однако эти интересы находятся под растущей угрозой по мере того, как Китай и Россия создают разрушительное оружие.
Угроза американским и союзническим космическим системам продолжает неуклонно расти", — сказал он на заседании Национального космического совета.
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Технологии , Наука и техника , США , Джозеф Магуайр , Китай
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