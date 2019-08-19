НАСА назвало сроки возвращения на Землю робота «Федора»

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вернется на Землю после полета на МКС 7 сентября, сообщили в НАСА.

НАСА рассказали, что отстыковка корабля от МКС планируется на 21.13 мск 6 сентября, посадка в Казахстане — в 00.35 мск 7 сентября, передает РИА «Новости».

Запуск «Федора» на МКС на 22 августа в 6.38 мск, стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8.31 мск.

Ранее гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на МКС человекообразный робот «Федор» на «Союз МС-14» полетит в кресле космонавта, робот проведет на борту МКС 14 дней.

Напомним, в четверг орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора».