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НАСА назвало сроки возвращения на Землю робота «Федора» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вернется на Землю после полета на МКС 7 сентября, сообщили в НАСА.
В НАСА рассказали, что отстыковка корабля от МКС планируется на 21.13 мск 6 сентября, посадка в Казахстане — в 00.35 мск 7 сентября, передает РИА «Новости».
Запуск «Федора» на МКС на 22 августа в 6.38 мск, стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8.31 мск.
Ранее гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на МКС человекообразный робот «Федор» на «Союз МС-14» полетит в кресле космонавта, робот проведет на борту МКС 14 дней.
Напомним, в четверг орбиту МКС дважды скорректировали в ожидании робота «Федора».
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Технологии , Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , Сергей Поздняков , NASA , РИА Новости
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