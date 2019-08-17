Илон Маск призвал «бомбардировать Марс» с помощью ядерного оружия

Нам не привыкать к необычным твитам и загадочным сообщениям,

которыми Маск делится со своими 27,8 миллионами последователей в Твиттере. Но южноафриканский миллиардер превзошел себя 16 августа, когда, казалось, объявил

войну планете Марс. В загадочном твите из двух слов генеральный директор SpaceX

призвал к нападению на Красную планету с помощью ядерного оружия.

Босс SpaceX написал в пятницу в твиттере: «Nuke Mars!»

Nuke Mars!— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019

pic.twitter.com/NLzW87AZC0— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2019

Послание Маска стало неожиданностью для его поклонников,

учитывая его мечты о колонизации красной планеты.

На этой неделе Илон озвучил, сколько будет стоить создание полноценной цивилизации на Марсе.

Однако это не первый случай, когда Маск предлагает сбросить

ядерные бомбы на Марс.

В 2015 году он появился на «Позднем шоу» со Стивеном

Колбертом, где рассказывал о терраформировании Красной планеты, чтобы сделать

ее более пригодной для обитания людьми.

По его мнению, самый быстрый способ создать пригодный климат

на Марсе — сбросить ядерные бомбы на южный и северный полюса планеты.

Исследование, финансируемое НАСА в 2018 году, показало, что невозможно вызвать парниковый эффект на Красной планете путем принудительного

высвобождения захваченного углекислого газа из определенных районов Марса.

Брюс Якоски из Университета Колорадо, который руководил

исследованием, сказал: «Наши результаты показывают, что на Марсе недостаточно

CO2, чтобы обеспечить значительное потепление, если бы газ попадал в атмосферу».

«В результате терраформирование Марса невозможно с использованием современных технологий».

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