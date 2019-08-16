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Ученые создали кубик Рубика для сбора анализов и данных 

TechFusion.ru 12 часов назад
Фото: TechFusion.ru
Международная группа специалистов из Техасского университета разработала кубик Рубика из гидрогеля, который в течение часа способен собирать данные того, кто его собирает, в том числе ключевые показатели здоровья Кубик Рубика из гидрогеля выполнен в виде классической логической игрушки. При его сборке происходит контакт гидрогеля и кожи человека, что запускает химическую реакцию и окрашивает детали разработки […]
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