Ученые создали кубик Рубика для сбора анализов и данных

Международная группа специалистов из Техасского университета разработала кубик Рубика из гидрогеля, который в течение часа способен собирать данные того, кто его собирает, в том числе ключевые показатели здоровья Кубик Рубика из гидрогеля выполнен в виде классической логической игрушки. При его сборке происходит контакт гидрогеля и кожи человека, что запускает химическую реакцию и окрашивает детали разработки […]