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Ученые: Юпитер поглотил другую планету при формировании 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Ядро Юпитера представляет собой причудливую смесь твердых пород с газообразным водородом. И история о том, как это получилось, пака не раскрыта.
Но теперь ученые предполагают, что газовый гигант поглотил другую планету во время столкновения, около 4,5 миллиарда лет назад, когда формировалась наша Солнечная система.
Гипотеза могла бы, наконец, объяснить, почему ядро ​​планеты настолько фрагментировано, а также пролить свет на самые ранние дни Солнечной системы.
Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature, группа астрономов из Японии, Китая, Швейцарии и США использовала данные космического зонда НАСА «Юнона» для исследования структуры и состава Юпитера.
Они проверили другие возможные объяснения того, как внутреннее ядро ​​Юпитера стало настолько размытым, например, постепенная эрозия, вызванная высокоскоростными ветрами, или возможность того, что ядро ​​содержало газ с самого начала.
Но обнаруженное учеными древнее ударное воздействие не только является правдоподобным объяснением, но и может быть тем, которое лучше всего соответствует данным наблюдений.
«Моделирование такого сценария приводят к внутренней структуре, которая согласуется с размытым ядром, сохраняющимся в течение миллиардов лет», — пишет команда в исследовании.
«Мы предполагаем, что столкновения планет были обычным явлением в молодой Солнечной системе, и что подобное событие могло произойти и для Сатурна, способствуя структурным различиям между Юпитером и Сатурном». Сообщение Ученые: Юпитер поглотил другую планету при формировании появились сначала на RW Space.
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Технологии , Наука , Наука и техника , NASA
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