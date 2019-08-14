Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к подготовке обеспечения запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого будет находиться робот "Федор", сообщает пресс-служба ЦВО.
"Подготовка проходит в Челябинской области, спасатели выполняют прыжки с парашютом с высоты около 1500 метров на водную поверхность, отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также совместно с экипажем вертолёта Ми-8, будет проводиться эвакуация условного космонавта при помощи грузоподъёмного устройства.
Всего в подготовке к запуску "Союза МС-14" участвуют около 100 человек военных спасателей и 20 единиц техники. Завершатся тренировки 16 августа.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на "Байконуре", где его готовят к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.