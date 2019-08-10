В России придумали саморазрушающийся спутник

Госкорпорация «Роскосмос» в июне получила патент на изобретение саморазлагающегося спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

По замыслу конструкторов, космический аппарат в случае поломки или по окончании срока службы должен принять команду с Земли и самоуничтожиться без остатка. Для этого предлагается использовать материалы, которые при нагревании минуют жидкую фазу и сразу превращаются из твердых в газы.

Авторы патента поясняют, что таким образом удастся сократить объем космического мусора на околоземной орбите.