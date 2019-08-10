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В России придумали саморазрушающийся спутник 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация «Роскосмос» в июне получила патент на изобретение саморазлагающегося спутника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
По замыслу конструкторов, космический аппарат в случае поломки или по окончании срока службы должен принять команду с Земли и самоуничтожиться без остатка. Для этого предлагается использовать материалы, которые при нагревании минуют жидкую фазу и сразу превращаются из твердых в газы.
Авторы патента поясняют, что таким образом удастся сократить объем космического мусора на околоземной орбите.
27 марта сообщалось, что холдинг «Российские космические системы» (РКС) разработал спутник для «поедания» спутников. Уничтожитель космического мусора способен перемалывать объект и, смешивая получившийся продукт с кислородом и водородом, получать топливо для своего передвижения. Проект комплекса состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки — измельчителя и специальной мельницы.
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , Российские космические системы
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