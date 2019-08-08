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В NASA прокомментировали предстоящий конец света 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Фото: express-novosti.ru
Конспирологи распространяют информацию, что через несколько дней, 12 августа, планета Нибиру настигнет Землю, и человечество погибнет в муках. Специалисты NASA поспешили опровергнуть сообщения, которые сеют панику среди населения, передает «Утро.ру».
Согласно некоторым данным, NASA обладает данными о приближении Нибиру, которая уже якобы «разделалась» с Венерой, однако грядущий Апокалипсис специально утаивается. Ведомство, обвиненное, по сути, в преступлении, отреагировало на заявления. Там сообщили, что никакой мистической планеты Нибиру не существует
В NASA посоветовали не поддаваться панике и выбросить из головы худший сценарий.
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Технологии , Наука , Наука и техника , NASA , Ytro.ru
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