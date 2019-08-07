В США ученые обнаружили рыбу возрастом 112 лет

Американские ученые обнаружили в западной части штата Миннесота рыбу вида большеротый буффало , возраст которой составляет примерно 112 лет. Об этом сообщил американский журнал National Geographic.

Ранее считалось, что эти рыбы не живут дольше 26 лет. Кроме того, по мнению биологов, речь идет о самой старой пресноводной костистой рыбе из тех, которых когда-либо исследовали ученые.

Указанную особь выловили ихтиологи из Университета штата Северная Дакота и Гавайского университета в Маноа. В период с 2011 по 2018 годы они изучили несколько сотен большеротых буффало в Миннесоте, по большей части пойманных рыбаками. Возраст рыб определяли, подвергая радиоуглеродному анализу отолиты — твердые образования в их слуховых органах. Кроме того ученые измеряли и фотографировали пойманных особей.

Как сообщили биологи, вес 112-летнего экземпляра составил около 11 кг. Он не входил в число самых крупных рыб данного вида. Биологи также обнаружили еще несколько большеротых буффало старше 80 лет и кроме того выловили пять особей старше 100 лет.

Рыбы этого вида преимущественно обитают в пресноводных водоемах в северной части США и в Канаде. Масса их тела в редких случаях может достигать примерно 30 кг, а длинна — 1,2 м.

Еще в прошлом веке в США большеротых буффало употребляли в пищу. Сейчас эти рыбы чаще являются объектом спортивного рыболовства. Набирает популярность метод, при котором в рыб данного вида из лука или арбалета выпускают стрелу, к которой привязана леска. Большая часть особей, изученных биологами, была выловлена именно этим способом.