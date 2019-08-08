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Найдена самая массивная черная дыра: абсолютный чемпион 

Популярная механика + ещё 7 1 час назад
Фото: A.Vikhlinin et al. / Abell 85. NASA / CXC / SAO / SDSS
Эта область космоса — самая большая черная дыра, которую можно обнаружить, отслеживая движение звезд вокруг нее. Она находится в центре галактики Holmberg 15A, сверхгигантской эллиптической галактики, отстоящей от нас примерно на 700 миллионов световых лет. В свою очередь, сама галактика находится в центре галактического скопления Abell 85.
Авторы новой работы уверяют, что «это самая массивная черная дыра с прямым динамическим обнаружением в локальной вселенной». Уточнения про прямое обнаружение не случайны — ведь если их не учитывать, то рекордсменом стоит считать квазар TON 618. Согласно косвенным измерениям и предварительным подсчетам, его масса превышает массу Солнца в 66 миллиардов раз.
Стоит отметить, что при 40 миллиардах солнечных масс горизонт событий черной дыры будет так велик, что в нем поместится вся Солнечная система. Плутон, в среднем, отстоит от Солнца примерно на 39,5 астрономических единиц (AU). Считается, что гелиопауза — когда солнечный ветер уже недостаточно силен для преодоления межзвездного пространства — в нашей системе составляет около 123 а.е.
Астрономы подчеркивают, что «Сверхмассивная черная дыра Holm 15A в 4-9 раз больше, чем ожидалось, учитывая выпуклую звездную массу галактики и дисперсию ее звездной скорости». Судя по всему, сама гигантская галактика сформировалась в результате столкновения двух малых в далеком прошлом. Астрономы намерены продолжить изучение захватывающего дух феномена, проводя более сложное и детальное моделирование и сравнивая результаты теоретических расчетов с фактическими наблюдениями, чтобы попытаться выяснить, как именно внутри двух столкнувшихся галактик образовалась такая чудовищная черная дыра.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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