Найдена самая массивная черная дыра: абсолютный чемпион

Эта область космоса — самая большая черная дыра, которую можно обнаружить, отслеживая движение звезд вокруг нее. Она находится в центре галактики Holmberg 15A, сверхгигантской эллиптической галактики, отстоящей от нас примерно на 700 миллионов световых лет. В свою очередь, сама галактика находится в центре галактического скопления Abell 85.

Авторы новой работы уверяют, что «это самая массивная черная дыра с прямым динамическим обнаружением в локальной вселенной». Уточнения про прямое обнаружение не случайны — ведь если их не учитывать, то рекордсменом стоит считать квазар TON 618. Согласно косвенным измерениям и предварительным подсчетам, его масса превышает массу Солнца в 66 миллиардов раз.

Стоит отметить, что при 40 миллиардах солнечных масс горизонт событий черной дыры будет так велик, что в нем поместится вся Солнечная система. Плутон, в среднем, отстоит от Солнца примерно на 39,5 астрономических единиц (AU). Считается, что гелиопауза — когда солнечный ветер уже недостаточно силен для преодоления межзвездного пространства — в нашей системе составляет около 123 а.е.

Астрономы подчеркивают, что «Сверхмассивная черная дыра Holm 15A в 4-9 раз больше, чем ожидалось, учитывая выпуклую звездную массу галактики и дисперсию ее звездной скорости». Судя по всему, сама гигантская галактика сформировалась в результате столкновения двух малых в далеком прошлом. Астрономы намерены продолжить изучение захватывающего дух феномена, проводя более сложное и детальное моделирование и сравнивая результаты теоретических расчетов с фактическими наблюдениями, чтобы попытаться выяснить, как именно внутри двух столкнувшихся галактик образовалась такая чудовищная черная дыра.