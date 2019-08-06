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Россия создаст «космическую бензоколонку» 

Lenta.ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: NASA Handout/Reuters
Россия разрабатывает проект «космической бензоколонки» — группировки роботов, предназначенных для лазерной подзарядки спутников на околоземной орбите, сообщили «Известиям» в Военно-космической академии имени Александра Можайского (Санкт-Петербург).
Прототип создаваемого космического аппарата (КА) представляет собой шарообразное изделие, в верхней и нижней полусферических частях которого размещены солнечные батареи и фотоэлектрические модули. Внутри такого робота находятся, в частности, аккумуляторы и импульсное зарядное устройство на основе ионистора (суперконденсатора), способного накапливать и передавать потребителю электрическую энергию.
В задачи группировки роботов будет входить обеспечение бесперебойной работы малых КА международной поисково-спасательной системы Cospas-Sarsat, а также спутников-ретрансляторов интернета, видео и радиосвязи.
Газета отмечает, что внедрение спутников-заправщиков позволит продлить сроки работы КА в 1,5 раза и сэкономить до трех миллиардов рублей на каждый подзаряженный КА.
В августе Минобороны России сообщило, что КА «Космос-2535» и «Космос-2536», запущенные в июле, успешно проходят испытания.
В июле в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВС) в Брюсселе (Бельгия) состоялась демонстрация возможностей европейской системы ретрансляции данных European Data Relay System (EDRS), позволяющей практически в режиме реального времени, используя спутниковые данные, отслеживать, в частности, перемещения морского транспорта и разливы нефти.
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Технологии , Наука и техника , Министерство обороны , газета "Известия" , Санкт-Петербург
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