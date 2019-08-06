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«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура 

Lenta.ru + ещё 18 59 минут назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Отмечается, что пуск был осуществлен 6 августа в 00:56 по московскому времени. Все предстартовые операции и запуск носителя прошли в штатном режиме, добавили в ведомстве.
В марте 2018 года в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявили, что в 2023 году на Байконуре закроется одна стартовая установка для запусков «Протон-М», после чего на космодроме останется только одна реально действующая пусковая установка №39 площадки 200 (для коммерческих пусков тяжелого носителя).
Полностью прекратить эксплуатацию «Протон-М» на космодроме Байконур планируется в 2025 году. Москва такое решение объясняет позицией Нур-Cултан, который недоволен тем, что в топливе ракетных двигателей используется токсичный гептил. В качестве тяжелого носителя «Протон-М» должна сменить «Ангара-А5», запускаемая с Плесецка и, в перспективе, с Восточного.
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Комментарии3
Технологии , Армия , Наука и техника , Оружие , ЦЭНКИ , Байконур
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