Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Hubble снял взаимодействие двух галактик 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: NASA/ESA/P. van Dokkum/Yale University
Телескоп Hubble запечатлел взаимодействие двух галактик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астрономическую обсерваторию.
Отмечается, что при помощи орбитального телескопа ученым удалось сделать фотографию взаимодействующих галактик.
По словам экспертов обсерватории, взаимодействие галактик — это распространенное явление.
Поясняется, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе друг к другу и их формы постепенно искажаются.
Ранее российские ученые исследовали распределение элементов внутри скоплений галактик.
Газета.Ru: последние новости
Пять российских ученых вошли в мировой рейтинг лучших молодых химиков Билану отказали в американской визе Прикрывавшийся ребёнком на митинге мужчина стал фигурантом уголовного дела
Технологии , Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири37
Гигантский смерч в Сочи попал на видео1
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»81
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска404
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие136
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:43
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Происшествия Катастрофы
00:59
У Лопез расстегнулся костюм на сцене в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири
Происшествия
00:49
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»
В мире Украина
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
00:50
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие
Войска Армия
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение