Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

This is UGC 2369, seen by NASA/ESA @HUBBLE_space. It's actually two galaxies interacting, being pulled closer together by their gravitational attraction, in a similar process that will see our galaxy, the Milky Way, collide with the Andromeda galaxy. See https://t.co/ZzsB04tVNr pic.twitter.com/bDAtydgWSl— ESA (@esa) 5 августа 2019 г. Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble. Об этом сообщается на сайте астрономической обсерватории.

Речь идет об объекте UGC 2369.

"Галактики взаимодействуют — это означает, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе и ближе друг к другу, и их формы в процессе искажаются", — указано в сообщении на сайте.

Также отмечается, что взаимодействие галактик друг с другом — распространенное явление. Например, большинство взаимодействий Млечного Пути происходят с карликовыми галактиками.

Специалисты прогнозируют, что примерно через 4 млрд лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. Как отмечают астрономы, вероятно, что галактики сольются в одну, которая будет называться Милкомеда.