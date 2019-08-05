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Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик 

ТАСС + ещё 1 27 минут назад
Фото: NASA
Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble. Об этом сообщается на сайте астрономической обсерватории.
Речь идет об объекте UGC 2369.
"Галактики взаимодействуют — это означает, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе и ближе друг к другу, и их формы в процессе искажаются", — указано в сообщении на сайте.
Также отмечается, что взаимодействие галактик друг с другом — распространенное явление. Например, большинство взаимодействий Млечного Пути происходят с карликовыми галактиками.
Специалисты прогнозируют, что примерно через 4 млрд лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. Как отмечают астрономы, вероятно, что галактики сольются в одну, которая будет называться Милкомеда.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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