Ученые нашли острова с уровнем радиации, как при чернобыльской катастрофе

Ученые обнаружили, что в некоторых районах Маршалловых островов уровень радиации выше, чем во время чернобыльской катастрофы 1986-го года. Об этом передает телеканал Fox News.

Как известно, в данном регионе более 60 лет назад прошли испытания ядерного оружия.

Согласно проведенным исследованиям, концентрация ядерных изотопов на некоторых из островов, в том числе Бикини и Наен, была значительно выше предельно допустимого уровня воздействия.

По информации ученых, на данный момент в указанном регионе из-за последствий от испытаний продолжаются человеческие и экологические катастрофы.

Например, к ним относится радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Ранее сообщалось, что России угрожает второй Чернобыль.