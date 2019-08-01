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В США предложили ограничить Россию в космосе 

Lenta.ru 53 минуты назад
Решить проблему угрозы американским космическим аппаратам со стороны российских и китайских спутников-убийц можно двумя путями, пишет Defense Оne.
Первый способ, предлагаемый изданием, предполагает запрет на приближение к любому важному космическому аппарату других спутников на определенное расстояние, например 50 километров в случае геосинхронной орбиты. Второе решение предполагает развертывание ремонтных спутников, которые могли бы выполнять функцию охраны важных космических аппаратов.
В марте Индия успешно сбила находящийся на низкой околоземной орбите космический аппарат, таким образом став четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием.
В июле министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в шпионаже за восемью иностранными космическими аппаратами.
В том же месяце автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук показал, что возможности маневрирования летательного аппарата X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) Военно-воздушных сил (ВВС) США и обычного околоземного спутника сопоставимы.
В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет «Оценка космических угроз — 2018», в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.
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Технологии , Видео , В мире , Флоранс Парли , CSIS , США
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