Мысли вслух: Facebook добудет информацию из мозга

Компания Facebook неожиданно опубликовала апдейт касательно своих амбициозных планов разработать очки дополненной реальности, позволяющие «читать мысли» без применения специальных мозговых имплантатов. Об этом проекте не было слышно два года, но, судя по всему, Цукерберг не оставляет надежды не только владеть всем нашим вниманием, но и знать, о чем мы думаем.

Ученые Калифорнийского университета, спонсируемые Facebook, опубликовали результаты эксперимента по чтению мыслей с использованием имплантированных электродов.

Их проект представляет собой один из методов «чтения» слов и фраз прямо из головного мозга и является одним из этапов изначального амбициозного плана социальной сети — разработать носимое устройство с таким же функционалом, но без применения имплантатов.

Люди уже сейчас могут печатать при помощи нейрокомпьютерного интерфейса, но система часто просит их «проговаривать» отдельные слова с помощью виртуальной клавиатуры. Эксперимент Калифорнийского университета заключался в том, что его участники слушали вопросы с несколькими вариантами ответа и давали ответы вслух. Цепочка электродов записывала активность в тех частях мозга, которые ответственны за распознавание речи и речеобразование, пытаясь отыскать схожие паттерны, связывающие отдельные слова и фразы.

Например, если испытуемым задавали вопрос «какой музыкальный инструмент вам нравится слушать», и они выдавали разные варианты, например, «скрипка» или «барабаны», в этот момент система записывала мозговую активность участников эксперимента. Затем алгоритм распознавал, в какой момент им был задан вопрос и когда они на него ответили, а затем угадывал содержание как вопроса, так и ответа. Вопросы были заранее загружены в систему, так что как только ей удавалось распознать вопрос, она суживала круг потенциально возможных ответов. Точность, достигнутая в ходе эксперимента, достигла 61-76%.

Сообщается, что все участники эксперимента имели вживленные имплантаты, и отвечали на вопросы вслух, а не думали о них про себя, так что у ученых пока еще много работы.

Стоит отметить, что этот проект сильно отличается от того, что обещал Facebook в 2017 году на конференции F8 — тогда компания презентовала концепт некой «шапочки», которая позволяла бы людям набирать силой мысли свыше 100 слов в минуту. Известно, что одна из разработок компании по бессловесному набору текста также фокусируется на носимом устройстве, а именно очках дополненной реальности. Учитывая, что слухи о собственных AR-очках производства Facebook давно циркулируют в прессе, это может стать хорошей новостью для тех пациентов, которые лишены возможности разговаривать из-за паралича или других состояний.

Тем не менее, когда в деле замешан Facebook, нельзя не задуматься о приватности. В 2017 году, когда проект был впервые представлен широкой публике, его руководитель Реджина Дуган подчеркнула, что проект не преследует цель вклиниться в чужие мысли, что является важным уточнением на фоне опасений о нарушении приватности крупными IT-компаниями. Дуган обозначила главную задачу как дешифрование мыслей, которыми индивид уже решил поделиться, отправляя их в речевой центр мозга.

«Только представьте, вы делаете много фотографий, а потом выбираете, какими бы хотели поделиться. Так и здесь — у вас в голове много мыслей, но вы озвучиваете только некоторые из них», — пояснила исследователь.

Однако, все носимые устройства являются частью интернета вещей, а значит, в теории, могут быть взломаны злоумышленниками.

Кроме того, учитывая бизнес-модель Facebook, которая базируется на продаже и показах рекламы, возникают опасения касательно тайной записи и дешифровки мыслей пользователей, чтобы впоследствии показывать им релевантные объявления.

Некоторые пользователи и так подозревают, что социальные сети прослушивают их разговоры с помощью мобильных приложений, так как часто «магическим образом» видят рекламу тех товаров и услуг, которые они обсуждали накануне со своими коллегами или друзьями. С появлением устройства, которое действительно будет считывать мысли, эта форма паранойи может легко стать реальностью.

Интересно, что Facebook — не единственная компания, занимающаяся разработками в данной области. Ранее в этом месяце Илон Маск и принадлежащая ему Neuralink объявили о том, что уже в 2020 году появятся чипы, с помощью которых парализованные люди смогут полноценно общаться с внешним миром.

Впрочем, пока ученые относятся к проекту миллиардера скептически.