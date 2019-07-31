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Facebook испытала технологию чтения мыслей 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Facebook
Американская компания Facebook провела первые испытания технологии, с помощью которой мысли можно трансформировать в текст. Исследование проводилось в течение года на трёх испытуемых, страдающих эпилепсией, которым в мозг имплантировали электроды.
Исследования, проходившие в лаборатории Facebook Reality Labs, показали, что система смогла декодировать человеческие мысли и перевести их в текст с точностью более 60%, говорится в официальном блоге компании.
С помощью нейрокомпьютерного интерфейса испытуемым задавали различные вопросы и на выбор предлагали несколько вариантов ответа.
Система смогла зафиксировать мысленный ответ человека, и алгоритм выводил на экран вариант, выбранный участниками эксперимента.
В перспективе Facebook планирует усовершенствовать технологию так, чтобы не нужно было проводить инвазивные процедуры. Результаты исследований могут помочь в разработке устройства для людей, потерявших возможность говорить.
Как писал News.ru, американские биологи придумали, как вернуть дар речи парализованным и немым людям. Специалисты создали нейрочип, который в режиме реального времени считывает данные из мозга и расшифровывает всё, что слышит или говорит человек.
До этого созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, попросила руководство США разрешить провести испытания на людях. Ранее подобные опыты успешно проводили на обезьянах.
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Технологии , Интернет , Наука и техника , Илон Маск
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