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На Курилах будут делать синтетическую нефть из мусора 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Новые контейнеры для сбора пластика установили на нескольких улицах поселка Южно-Курильск на острове Кунашир в Сахалинской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, к концу года на курильском острове будет более 30 таких контейнеров.
— Работу по сортировке бытовых отходов мы будем вести во всех населенных пунктах Кунашира и Шикотана. Для этого в бюджете муниципалитета на следующий год будут предусмотрены дополнительные средства для развития инфраструктуры ЖКХ обоих островов, — отметил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Изготавливает контейнеры единственная на Кунашире компания, имеющая лицензию на вывоз бытовых отходов. Она же подготавливает мусорные площадки.
— Жители поселка привыкают к новшествам, начинают сортировать мусор. Главное — люди понимают, для чего мы это делаем. Собранный пластик мы утилизируем, — сообщил руководитель коммунальной компании Игорь Гребенкин.
Пока продукт переработки — пластиковую стружку — хранят на складе компании. Но через несколько месяцев на остров должно прибыть оборудование для изготовления из вторсырья синтетической нефти. Горючее планируют использовать для отопления местных бетонного и асфальтового заводов, а также общественной бани.
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Технологии , Общество , Вячеслав Власенко , Сахалинская Область , Южно-Курильск
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