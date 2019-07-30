Исследователи упростили синтез стелс-материала

Сотрудники Уральского федерального университета совместно с коллегами из Индии исследовали характеристики нового перспективного материала, что помогло упростить его синтез. Это соединение может поглощать электромагнитное излучение, тем самым делая важные военные объекты невидимыми для систем обнаружения. Результаты работы опубликованы в журнале Physica B: Condensed Matter.

В последнее время интерес к материалам, отражающим электромагнитное излучение, неуклонно повышается. Это обусловлено их востребованностью в военной технике. Использование этих материалов при изготовлении фюзеляжей самолетов позволяет сделать их невидимыми для радаров противника.

Один из перспективных материалов, поглощающих электромагнитное излучение — это ферриты. Они широко используются в телекоммуникационной и электронной промышленности благодаря своей стойкости к различного вида воздействиям. Они представляют собой керамические магнитные материалы, которые получают при смешении и обжиге оксида железа (III) Fe2O3 с небольшим количеством других металлов: цинка, бария, марганца и никеля. Как правило, такие ферриты являются одновременно ферромагнетиками и диэлектриками.

«Целью нашего исследования было изучить магнетическое и структурное поведение ферритов бария при добавлении небольшого количества ионов празеодима Pr3+. Мы получили рентгенограмму феррита бария и с ее помощью определили кристаллическую структуру этого соединения», — рассказал один из авторов статьи, инженер-исследователь УрФУ Аслам Хоссейн.

Для этой работы ученые синтезировали феррит бария, после чего с помощью сканирующего электронного микроскопа, магнитометра, ультразвуковых измерений и рентгеноструктурного анализа исследовали его характеристики. Кроме того, исследователи с помощью ультразвуковых измерений впервые определили и сравнили значения двух видов температур: блокировки и температуру Кюри. Они оказались очень похожи: достигая этих значений, ферриты существенно меняют свои магнитные свойства. При температуре блокировки намагниченность соединения начинает различаться в разных участках его решетки, а при температуре Кюри появляется магнитная асимметрия, то есть в одной части материала значения намагниченности становятся противоположными.