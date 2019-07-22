Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Вхождение китайской космической лаборатории Tiangong-2 в плотные слои атмосферы Земли попало на видео. Соответствующий ролик, снятый камерой, установленной на летательном аппарате, на YouTube опубликовал CGTN (China Global Television Network).
Контролируемый сход с околоземной орбиты Tiangong-2 состоялся 19 июля, когда большая часть летательного аппарата сгорела в атмосфере планеты, а небольшие его фрагменты упали в Тихий океан.
2 апреля китайская космическая лаборатория Tiangong-1 сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана.
Космический корабль Tiangong-2 запущен в сентябре 2016 года. На околоземной орбите летательный аппарат должен был проработать два года. Конструктивно Tiangong-2 состоит из экспериментального и ресурсного модуля. Длина космической лаборатории — 10,4 метра. Максимальный диаметр — 3,35 метра. Масса — 8,6 тонны. Основной задачей Tiangong-2 является сближение и стыковка с пилотируемым (Shenzhou) и грузовым (Tianzhou) кораблями.
Последние новости
Выборы в Верховную Раду признаны состоявшимися Названы самые угоняемые автомобили в России В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Комментарии
Технологии , Видео , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил помешать выдаче российских паспортов91
Грузинские военные ответили на заявления России
Зеленского предупредили о ловушке83
Украинские военные погибли на глазах у НАТО288
Еще один российский город окутало дымом5
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
06:51
Последняя надежда: россияне обратились к Меркель
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение