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Видео: Беспилотник в виде летающей кастрюли появился в Швейцарии 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В Швейцарии создали новый беспилотник, по форме напоминающий кастрюлю. Дрон способен преодолевать вдвое большее расстояние, чем его предшественники.
Разработали аппарат сотрудники федерального техуниверситета Лозанны (EPFL). Акцент они сделали на силовой установке — два пропеллера были помещены внутрь корпуса. Форма в виде полого цилиндра должна улучшить аэродинамические качества аппарата и его механическую стабильность.
Таким образом, дрон должен обладать маневренностью вертолета и механической стабильностью мультикоптера.
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Технологии , Наука и техника , Швейцария
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