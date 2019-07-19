Видео: Беспилотник в виде летающей кастрюли появился в Швейцарии

Швейцарии создали новый беспилотник, по форме напоминающий кастрюлю. Дрон способен преодолевать вдвое большее расстояние, чем его предшественники.

Разработали аппарат сотрудники федерального техуниверситета Лозанны (EPFL). Акцент они сделали на силовой установке — два пропеллера были помещены внутрь корпуса. Форма в виде полого цилиндра должна улучшить аэродинамические качества аппарата и его механическую стабильность.

Таким образом, дрон должен обладать маневренностью вертолета и механической стабильностью мультикоптера.