В Швейцарии создали новый беспилотник, по форме напоминающий кастрюлю. Дрон способен преодолевать вдвое большее расстояние, чем его предшественники.
Разработали аппарат сотрудники федерального техуниверситета Лозанны (EPFL). Акцент они сделали на силовой установке — два пропеллера были помещены внутрь корпуса. Форма в виде полого цилиндра должна улучшить аэродинамические качества аппарата и его механическую стабильность.
Таким образом, дрон должен обладать маневренностью вертолета и механической стабильностью мультикоптера.