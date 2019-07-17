В России появятся надувные дома

Компания «Росэлектроника», входящая в госкорпорацию «Ростех», выпустит пневмокаркасные конструкции на основе заполненных воздухом баллонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Ростеха».

Речь идет о временных помещениях: складах, полевых госпиталях и мобильных сооружениях. Исполнительный директор компании Олег Евтушенко уточнил, что строения могут использовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций и для быстрого создания временного жилья.

Их можно разместить на снегу, песке и скалах и при необходимости демонтировать и использовать повторно. На возведение конструкции, которая выдерживает температуру от плюс 60 до минус 60, уходит до двух часов, один такой экземпляр будет стоить от 1,5 миллиона рублей, по желанию их можно оборудовать дополнительными выходами.

В 2013 году при учениях ВДВ под Рязанью использовали надувной храм. Части конструкции десантировались традиционным способом, на земле палатку накачали воздухом, а изнутри обклеили иконами.