В России появилась первая сенсорная звуковая скульптура

В подмосковном музее-заповеднике Чайковского установили скульптуру «Мелодия света». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области, передает ТАСС в среду, 17 июля.

Отмечается, что монумент представляет собой вертикальный светодиодный стержень высотой в два метра с основанием, оснащенным датчиками движения и высококачественной акустической системой. Внешне инсталляция напоминает форму звуковой волны.

«В зависимости от активности зрителей, скульптура воспроизводит уникальную звуковую гамму и цветовую палитру», — говорится в сообщении.

Таким образом, люди могут взаимодействовать с объектом и создавать коллективные музыкальные композиции. Кроме того, известно, что в скульптуру также загружены произведения Петра Чайковского.

В пресс-службе подчеркнули, что уникальный объект, не имеющий аналогов в России и мире, был смонтирован в Санкт-Петербурге. Его пробные версии находятся в Шанхайском музее науки и технологии в Китае.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.