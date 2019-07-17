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В России появилась первая сенсорная звуковая скульптура 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Министерство культуры Московской области
В подмосковном музее-заповеднике Чайковского установили скульптуру «Мелодия света». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области, передает ТАСС в среду, 17 июля.
Отмечается, что монумент представляет собой вертикальный светодиодный стержень высотой в два метра с основанием, оснащенным датчиками движения и высококачественной акустической системой. Внешне инсталляция напоминает форму звуковой волны.
«В зависимости от активности зрителей, скульптура воспроизводит уникальную звуковую гамму и цветовую палитру», — говорится в сообщении.
Таким образом, люди могут взаимодействовать с объектом и создавать коллективные музыкальные композиции. Кроме того, известно, что в скульптуру также загружены произведения Петра Чайковского.
В пресс-службе подчеркнули, что уникальный объект, не имеющий аналогов в России и мире, был смонтирован в Санкт-Петербурге. Его пробные версии находятся в Шанхайском музее науки и технологии в Китае.
Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.
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Технологии , Наука и техника , Петр Чайковский
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