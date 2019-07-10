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Ракета «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк 

ТК «Звезда» + ещё 17 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, сообщили в Министерстве обороны России.
С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
«Десятого июля в 20.14 по московскому времени с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Министерстве обороны РФ», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1В» проходили в штатном режиме. В Минобороны отметили, что средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки контролировали проведение пуска и полета ракеты-носителя.
Данный пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк является вторым в 2019 году. В ноябре 2004 года на Плесецке начались летные испытания ракеты «Союз-2». За эти годы с северного космодрома было проведено 38 пусков ракет «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.
Ракета «Союз-2» сменила «Союзу-У», эксплуатация которой проводилась на Плесецке с 1973 по 2012 годы. За указанный период с космодрома провели 435 пусков «Союзов-У», в ходе которых на орбиту были выведены почти 430 космических аппаратов разного назначения.
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Технологии , Наука и техника , Министерство обороны , Плесецк
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